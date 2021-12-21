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لحماية الجلد من التشققات خلال الشتاء.. إليك هذه النصائح الذهبية

لحماية الجلد من التشققات خلال الشتاء.. إليك هذه النصائح الذهبية
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2019-01-07 15:35:29Z | | 8A
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تواصل – فريق التحرير:

قدّمت هيئة الدواء المصرية نصائح للحفاظ على الجلد من التشققات خلال فصل الشتاء ولعلَّ أهمها هو استخدام الجلسرين.

وقالت الهيئة في بيانها إنَّه “لحماية الجلد من التشققات في فصل الشتاء يجب استخدام أنواع من الصابون المناسبة، والتي لا تحتوي على مرطبات للوقاية من فيروس كورونا”.

وأشارت إلى استخدام المعقمات أيضًا التي تحتوي على مرطبات للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة لتجفيف الجلد بعد استخدام المياه، مع استخدام المرطبات المناسبة.

وأكَّدت على أنَّ تناول الغذاء الصحي الغني بالأسماك والحبوب والخضروات، من أهمّ العوامل التي تساعد على حماية الجلد من التشققات.

وأكدت أستاذ الأمراض الجلدية بكلية الطب جامعة عين شمس حنان الكحكي، بحسب “سكاي نيوز”، على ضرورة استعمال كريم مرطّب طبي خاصّة بالنسبة لكبار السنّ لأنّ الجلد يكون في تلك المرحلة المتقدمة من العمر “جافا”، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من الحرقة حول الفم، وعدم لمس معجون الأسنان خارج الفم، لأنّه يولّد الإكزيما (حالة يحدث فيها احمرار للجلد مع الشعور بالحكة)، واستعمال كريم حماية من الشمس قبل الخروج، لأنّه يساعد على ترطيب الجلد.

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