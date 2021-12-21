«موديرنا»: مستعدون لتطوير لقاحات ضد «أوميكرون» خلال أسابيع

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أعلنت شركة تصنيع اللقاحات الأمريكية مودرنا، أنه لا يوجد ما يمنع من تطوير جرعة لقاح معززة ضد السلالة الجديدة لفيروس كورونا “أوميكرون”، مؤكدة أنه يمكنها فعل ذلك في أسابيع.

وأوضح المدير التنفيذي ستيفن بانسل، أن الشركة تركز حاليًا على عمل جرعات معززة من لقاحها الجديد “إم.آر.إن. إيه- 1237″، مشيرًا إلى أن مطلع العام الجديد، سيشهد بداية التجارب السريرية على لقاحات “أوميكرون”.

وكانت “مودرنا” كشفت أمس، أن لقاحها المعزز لفيروس كورونا، يعمل وبشكل كبير على رفع مستوى الأجسام المضادة، وتقوية المناعة التي تضعف المتحور الجديد، حسب “العربية”.