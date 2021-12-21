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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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لحملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير.. وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية

لحملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير.. وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية
شركة التصنيع الوطنية وظائف
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الرياض، وجازان، والجبيل، والدمام.

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي رئيسي/ شريك الأعمال المالية (الرياض).

– أخصائي أول/ شريك الأعمال المالي (جازان).

– أخصائي أول/ ألياف البولي أوليفين (الجبيل).

– سكرتير تنفيذي (الدمام).

– مفتش الكهرباء والآلات (الجبيل).

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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