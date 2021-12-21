شاهد لحظات مرعبة.. ماذا فعل فيل هائج برجل هندي؟

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أظهر مقطع فيديو متداول، فيلًا يهاجم رجلًا ويطارده بوحشية، في إحدى غابات مقاطعة دوبري بالهند.

ووثق مقطع الفيديو، لحظات من الرعب عاشها رجل هندي يبلغ من العمر 30 عامًا، وهو يجري من أمام الفيل البري الذي اتجه نحوه درحه أرضًا، ثم غرس أنيابه في جسده وأخذ يسحبه ناحية الحقلول، حسب “العربية”.

وسادت حالة من الفزع والصراخ وسط بعض المارة، أظهرها مقطع الفيديو القصير الذي لم يستغرق إلا ثوان معدودة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أنه تم دفع ومطاردة الفيل الهائج إلى الغابة، بينما تم نقل الرجل المصاب بجروح خطيرة إلى المستشفى لتلقي العلاج.