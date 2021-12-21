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عالم مناعة يكشف عن عرضًا مفاجئًا لمتحور “أوميكرون”

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«أوميكرون» يصل محطة خليجية جديدة.. والصحة تحذر
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تواصل – وكالات :

أعلن الدكتور فلاديمير بوليبوك، عالم المناعة والحساسية الروسي، أن الصداع ووهن القوة، هي أعراض رئيسية لمتحور “أوميكرون”.

وأوضح الخبير في حديث لموقع Ura.ru الإخباري، قائلاً: “أكثر الأعراض المميزة لمتحور “أوميكرون” إنها صداع واضح وضعف وانهيار القوة المفاجئ”.

ويؤكد الخبير، على أنه تم وصف أكثر من 70 عرضا لجميع حالات الإصابة بمرض “كوفيد-19″، ما يشكل معضلة في تحديد المتحور الذي أصاب المريض.

ويقول، “هذه الأعراض تتكرر في سلالات مختلفة، ولكن هناك أعراض تتميز بها سلالات محددة، فمثلا سلالة ووهان تتميز بفقدان حاستي الشم والتذوق، ولكن هذه الأعراض نادرا ما تلاحظ عند الإصابة بسلالة “دلتا”.

ويضيف، وفقا لما ينشره الخبراء في البلدان الأخرى عن متحور”أوميكرون” هذه الأعراض نادرة جدا عند الإصابة بمتحور “أوميكرون”.

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