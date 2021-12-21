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بعد إزالة الصبات الخرسانية.. فتح طريق الحائر- الحريق «وصلة نعام» قريباً (صور)

بعد إزالة الصبات الخرسانية.. فتح طريق الحائر- الحريق «وصلة نعام» قريباً (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

شارف مشروع طريق الحائر/الحريق – وصلة نعام، على الانتهاء تمهيداً للإعلان الرسمي عن فتح الطريق، وذلك بعد إزالة الصبات الخرسانية جهة تحويلة منتزه وثيلان، اليوم الثلاثاء.

ونشر حساب صحيفة “محافظة الحريق” عبر “تويتر”، اليوم، صوراً توثق استكمال أغلب أعمال الطريق، وكذلك تغيير الطبقة الإسفلتية وتخطيط الطريق جهة وثيلان وتعديل وضع منحنى الطريق جهة وصلة نعام، وذلك تمهيداً لفتح الطريق رسمياً.

وفي وقت سابق، أكد رئيس بلدية المحافظة، فهد الدميخي، بأنه جاري السعى لطلب مشاريع جديدة للمحافظة، ومواصلة العمل على التحول الرقمي، وإضافة أقسام جديدة في البلدية وتطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين.

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