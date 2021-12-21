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«الصحة» تعلن بدء تطعيم الفئة العمرية من (5-11) عاماً بلقاح كورونا

«الصحة» تعلن بدء تطعيم الفئة العمرية من (5-11) عاماً بلقاح كورونا
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، بدء تطعيم الفئة العمرية من (5-11) عاماً بلقاح كورونا، وذلك حرصاً على سلامتهم وحمايتهم من المتحورات والمضاعفات بإذن الله.

وأوضحت وزارة الصحة، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن الأولوية لمن يعانون من حالات قد تجعلهم أكثر عرضة لمضاعفات فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه سيتم إتاحة المواعيد لبقية الفئات قريباً.

 

 

 

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