شاهد.. الجمهور يُحرج «ترامب» بسبب لقاح كورونا

تواصل – وكالات:

تعرض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى موقف مُحرج من قبل أنصاره وذلك عندما كشف في لقاء معهم أمس، أنه تلقى الجرعة التعزيزية من لقاح كورونا مما أثار استهجان الجمهور، حسب “سكاي نيوز”.

ومن المعروف أن ترامب خلال فترة رئاسته كان يرفض الحديث عن تلقيه لقاح فيروس كورونا، ورفض تشجيع الآخرين على تلقيه.

جاء ذلك أثناء حديث ترامب لعدد من أنصاره رفقة مذيع شبكة “فوكس نيوز”، بيل أورايلي في تكساس، حيث قال: “تلقيت اللقاح أنا والرئيس”، وسأله المذيع: “هل أخذت الجرعة التعزيزية؟”، ليجيب ترامب نعم!، لترتفع صيحات استهجان الجمهور.

وحذر ترامب أنصاره من أن عدم تلقي الشخص اللقاح فإنه يضر نفسه والمجتمع وكل من حوله.