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احذر.. هذا ما يمكن أن يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول «فيتامين د»

احذر.. هذا ما يمكن أن يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول «فيتامين د»
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تواصل – وكالات:

على الرغم من الدور المحوري لفيتامين د في تعزيز صحة الجسم، إلا أن الإفراط في تناوله يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية عديدة.

فيما يلي أهم الآثار الجانبية للإفراط في تناول فيتامين د، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم

نظرًا لأن فيتامين د يلعب دورًا رئيسيًا في امتصاص الكالسيوم في طعامك، فإن المستويات العالية من فيتامين د تؤدي تلقائيًا إلى ارتفاع مستويات الكالسيوم في الجسم. يتراوح المعدل الطبيعي للكالسيوم في الجسم ما بين 8.5 إلى 10.8 مجم / ديسيلتر.

الحالة العقلية المتغيرة

نظرًا لأن فرط الكالسيوم في الدم هو نتيجة مباشرة لارتفاع مستويات فيتامين د، فإنه يمكن أن يؤدي إلى تغيير الحالة العقلية التي تتميز بالارتباك والذهان والاكتئاب.

مضاعفات الكلى

يمكن أن تؤدي سمية فيتامين د إلى إصابة في الكلى أو الفشل الكلوي في بعض الأحيان. حيث أن مستويات الكالسيوم تزداد بسبب ارتفاع مستويات فيتامين د، مما يؤدي إلى فقدان الماء بسبب كثرة التبول وتكلس الكلى، وانقباض الأوعية الدموية في الكلى والذي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض وظائف الكلى.

أعراض الجهاز الهضمي

أعراض مثل الغثيان والقيء والإمساك والإسهال وضعف الشهية كلها عواقب لفرط كالسيوم الدم وقد تختلف هذه الأعراض من شخص لآخر.

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