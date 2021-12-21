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مفاجأة.. السفير الإيراني «حسن إيرلو» خرج من اليمن ميتًا

مفاجأة.. السفير الإيراني «حسن إيرلو» خرج من اليمن ميتًا
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الكاتب والمحلل السياسي سليمان العقيلي، أن السفير الإيراني لدي اليمن حسين إيرلو خرج من صنعاء ميتًا، مشيراً إلى أنه تم نقله جثةهامدة إلى إيران، بعد مقتله إثر ضربة جوية لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أثناء اجتماع عسكري مع مليشيات الحوثي في جبهات مأرب.

وأوضح العقيلي في تصريحات تلفزيونية، أن نفي إيران بأن إيرلو، شخصية عسكرية غير صحيح، مشيرًا إلى أنه رجل عسكري ضمن ضباط الحرس الثوري الإيراني، والحرس الثوري منطمة عسكرية وليست سياسية.

وأضاف أن سماح المملكة لإريلو بالانتقال عبر أجوائها، كان استجابة لوساطة عراقية، وبناءًا على ذلك تم السماح لطائرة عراقية أن تنقله، تأكيدًا للجانب الإنساني لدى المملكة.

من جانبه، أكد الصحفي المتخصص في الشأن الإيراني مسعود الفك، أن إيرلو تعرض أثناء الهجمات والمعارك مع الحوثيين إلى جروح وإصابات بالغة، وأن وفاته كانت نتيجة لهذه الجروح.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد زادة اليوم، وفاة حسن إيرلو متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا – حسبما نقل التلفزيون الإيراني-.

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