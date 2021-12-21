فتح باب التقديم في برامج الدراسات العليا لمرحلتي الماجستير والدكتوراه بـ«جامعة الإمام»

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أعلنت عمادة الدراسات الع​ليا بجامعة الإمام، عن فتح باب التقديم الإلكتروني للقبول في برامج الدراسات العليا لمرحلتي الماجستير والدكتوراه للفصل الدراسي ​الثاني من العام الجامعي 1443​هـ.

وأوضحت الجامعة أن التقديم يستمر حتى نهاية دوام يوم السبت 21 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 25 ديسمبر 2021م عبر بوابة التقديم الإلكتروني لبرامج الدراسات العليا.

​شروط القبول:

برامج الدراسات العليا برسوم دراسية:

يشترط للقبول بمرحلة الماجستير حصول المتقدم على الآتي:

– الشهادة الجامعية بالانتظام بمعدل لا يقل عن (3.25 من 5) أو ما يعادلها.

– الشهادة الجامعية بالانتساب بمعدل لا يقل عن ( 4 من 5) أو ما يعادلها.

يشترط للقبول بمرحلة الدكتوراه الحصول على تقدير (جيد جدا) على الأقل في مرحلة الماجستير.الحصول على درجة (70) فأكثر في اختبار القدرات للجامعيين قبل أقفال بوابة القبول، ما لم يشترط القسم العلمي درجة أعلى.

يحق لغير السعوديين (من غير طلاب المنح) ممن لديهم إقامة سارية المفعول أن يتقدموا لبرامج الدراسات العليا (برسوم دراسية).

تُستثنى برامج الدكتوراه (برسوم دراسية) من شرط التفرغ التام للدراسة، علما بأن الدراسة في البرامج التي برسوم دراسية في الفترة المسائية.معادلة الشهادة إذا كانت من جامعة غير سعودية.

ألا يكون المتقدم ملتحقا ببرنامج للدراسات العليا في أي جامعة أخرى، أو سبق طي قيده بقرار تأديبي أو بسبب الإخلال بالأمانة العلمية.يشترط التقدم بالطلب خلال المواعيد المحددة من عمادة الدراسات العليا، ولا تقبل أي طلبات خارج تلك الأوقات مهما كانت المبررات.

ثالثا: شروط القسم العلمي المراد التقديم على برنامجه.

أن تنطبق على المتقدم الشروط الإضافية الخاصة للالتحاق ببرامجها، مثل: تحديد التخصصات المطلوبة، أو اللغة الإنجليزية أو تحديد درجة لاختبار قدرات الجامعيين، أو اشتراط مقررات تكميلية.. وغيرها، وقد تم توضيح تلك الشروط بالتفصيل أمام كل برنامج في التخصصات المتاحة.

مدة صلاحية الاختبارات المشروطة للقبول في برامج الدراسات العليا:

صلاحية اختبار قدرات الجامعيين خمس سنوات.

صلاحية اختبارات اللغة الإنجليزية بأنواعها ثلاث سنوات. ​

ولمزيد من التفاصيل وطريقة التقديم، يمكن زيارة الرابط التالي :هنا.