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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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قرار عاجل بشأن تعويض متضرري المركبات عن الإصلاحات وضريبة القيمة المضافة

قرار عاجل بشأن تعويض متضرري المركبات عن الإصلاحات وضريبة القيمة المضافة
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تواصل – فريق التحرير:

ألزم البنك المركزي “ساما”، كافة شركات التأمين المتخصصة في وثائق المركبات، بضرورة تسوية مطالبات المركبات للطرف الثالث (المتضرر)، وتعويضه عن المبالغ المدفوعة كضريبة للقيمة المضافة بناء على فواتير الإصلاح الصادرة حسب متطلبات الجهة المختصة، إضافة إلى تعويضه بناء على تكاليف الإصلاح الصادرة المختصة بتقييم أضرار المركبات.

ووفقا لتعميم، من البنك المركزي، فإن على شركة التأمين عند تسوية مطالبات المركبات للطرف الثالث توضيح أحقيته في الحصول على التعويض عن مبلغ الضريبة، وشرح آلية التعويض عنها، بحسب “عكاظ”.

وبين «ساما» أن التعميم يأتي حرصا على ضمان عدالة آلية التعويض للطرف الثالث وفقاً للأحكام ذات الصلة بضريبة القيمة المضافة الصادرة عن الجهات المختصة، ويبلغ عدد شركات الـتأمين وإعادة التأمين المرخصة من قبل البنك المركزي السعودي نحو 30 شركة منها في التأمين العام وتأمين الحماية والادخار والتأمين الصحي.

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