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الخميس المقبل.. إيران على موعد مع موجة احتجاجات غاضبة

الخميس المقبل.. إيران على موعد مع موجة احتجاجات غاضبة
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تواصل – وكالات:

يستعد آلاف المعلمين لتنظيم احتجاجات واسعة النطاق، الخميس المقبل، في 8 محافظات إيرانية، من بينها العاصمة طهران للمطالبة بتحسين أحوال المعيشة.

وطالب المجلس التنسيقي للتشكيلات النقابية المعلمين في إيران بالاحتجاج حتى تتحقق كافة مطالبهم، وتفي الحكومة بوعودها الخاصة بزيادة الرواتب، بحسب سكاي نيوز.

وبحسب التلفزيون الرسمي، فإن مشروع قانون تصنيف المعلمين “يجب أن يصل برواتب المعلمين إلى 80 بالمئة على الأقل من رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة”، غير أن المسؤولين في الحكومة يقولون إن الإمكانات المتاحة لا يمكنها تحقيق الأمر.

وتسببت زيادة معدل التضخم في فقدان رواتب المعلمين قيمتها، ونزلت تحت مستوى تحت خط الفقر.

وقد تم اعتماد مشروع قانون تصنيف المعلمين في البرلمان، الأربعاء الماضي، بعد احتجاجات سابقة للمعلمين، لكن المعلمين ردوا باحتجاجات أخرى بعد صدوره بيوم واحد، مبررين ذلك بأن صيغة القانون لن تتحقق في ظل عدم وجود تغطية مالية لها في الموازنة الجديدة لعام 2022 التي تم إقرارها الشهر الجاري.

ووفق موقع “إيران إنترناشونال”، فإن القانون تضمن زيادة ما بين 10 و15 في المئة للرواتب حسب فئة التدريس والشهادات، وجعلت الفقرة 3 من المادة 6 التنفيذ الكامل للزيادة مشروطا بتوفر التمويل، مما يعني أنه إذا لم يتم توفير الميزانية اللازمة فلن تطبق الزيادة.

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