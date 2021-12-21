آخر ظهور لـ«حسن إيرلو» في صنعاء.. وسر زيارته الأخيرة التي تسببت في غضب اليمنيين (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

كانت الزيارة التي قام بها السفير الإيراني لدى الحوثيين “حسن إيرلو”، قبل أشهر إلى قسم النساء بالمستشفى الجمهوري في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيا الإرهابية، بمثابة القنبلة التي فجرت غضب ناشطين وسياسيين وإعلاميين يمنيين تجاه “إيرلو”، الذي أعلنت الخارجية الإيرانية اليوم مصرعه متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وامتد الغضب الشعبي لدى اليمنيين حينها إلى وسائل الإعلام المحلية التي نددت جميعها بما يقوم به السفير حسن إيرلو بعد أن ظهر يتجول وسط قسم مرضى نساء في صنعاء.

وقالوا إن ما يقوم به السفير الايراني للحوثيين تجاوز حدود العادات والتقاليد اليمنية، وأصبح يعبر عن مدى الارتهان الحوثي للنظام الإيراني بعد أن أصبح سفيره لدى المليشيا يتدخل في شتى الجوانب بعد أن كان حكراً على الجانب العسكري.

وأوضحوا أن مثل هذه الزيارات تؤكد أن إيرلو هو الحاكم الحقيقي لصنعاء، كاشفا عن الأقنعة الحقيقية للكذب الحوثي.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، خطيب زاده، اليوم الثلاثاء، وفاة حسن إيرلو، مضيفاً أنه عاد إلى البلاد في ظروف غير مواتية، ورغم كل خطوات العلاج إلا أنه توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.