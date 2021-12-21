لحملة الثانوية فأعلى.. الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، توفر أكثر من 260 وظيفة، لحملة الثانوية فأعلى، بعدة مدن في المملكة “الرياض، جدة، المدينة المنورة، الدمام، الأحساء”، وذلك وفقًا للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

* الوظائف:

1- أخصائي توظيف.

2- مساعد لوجستي (ثانوية فأعلى).

3- أخصائي علاج طبيعي.

4- فني مهني – بناء.

5- فني مهني – سباكة.

6- وظائف تمريض (180 وظيفة).

7- وظائف طبية (25 وظيفة).

8- أخصائي تغذية سريرية.

9- سائق (ثانوية فأعلى).

10- رئيس قسم إدارة السلامة .

* أماكن العمل:

– (الرياض، جدة، المدينة المنورة، الدمام، الأحساء).

* طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي (اختيار – الوظائف الشاغرة – ثم القسم المخصص):اضغط هنا