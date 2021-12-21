سفارة المملكة في أمريكا توضح حقيقة القبض على مواطن بتهمة «الإرهاب»

تواصل – فريق التحرير:

أكدت سفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، أن الشخص الذي قبضت عليه الشرطة الأمريكية في ولاية أريزونا، أواخر الأسبوع الماضي، ووصفته بالإرهابي المحتمل “ليس مواطنا سعوديا”.

وقالت السفارة عبر حسابها على “تويتر”، أنه بناءً على التعامل مع السلطات الأمريكية ذات الصلة بهذا الشأن، تؤكد السفارة أن الشخص المذكور ليس مواطنًا سعوديًا”، مشيرة إلى أنها ستواصل التنسيق مع الحكومة الأمريكية، وتقديم أي حقائق حول هذا الموضوع.

يذكر أن دوريات الحدود الأمريكية، ألقت القبض على “إرهابي محتمل” أواخر الأسبوع الماضي، وذكروا أنه سعودي الجنسية، وأن له صلات بـ”أشخاص يمنيين” تتابعهم السلطات الفيدرالية.