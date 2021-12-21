هل هناك علاقة بين “التين” وعمل الجهاز الهضمي؟.. خبيرة تجيب

تواصل – وكالات:

ينصح خبراء التغذية بضرورة إدراج فاكهة التين في النظام الغذائي من أجل استعادة عمل ووظائف الجهاز الهضمي.

وقالت الدكتورة سفيتلانا فوس إحدى خبيرات التغذية في أوكرانيا: إن التين مادة غذائية عظيمة الفائدة في استعادة الأمعاء لوظائفها.

وأوضحت أن التين مكمل غذائي بيولوجي مغذ للبكتيريا التي تعيش في الأمعاء، لما يحتويه من نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين عمل الجهاز الهضمي، حسب “روسيا اليوم”.

وأوصت خبيرة التغذية بتناول التين، وخاصة لمن يعانون من الإمساك، مؤكدة أن التين مصدر مهم للفيتامينات والمعادن.

وحذرت في الوقت نفسه من أن الإفراط في تناول التين يمكن أن يسبب انتفاخات البطن والإسهال.