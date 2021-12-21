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عاجل.. إيران تعلن مصرع سفيرها لدى مليشيا الحوثي

عاجل.. إيران تعلن مصرع سفيرها لدى مليشيا الحوثي
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تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، مصرع سفيرها لدى مليشيا الحوثي “حسن إيرلو”، بسبب إصابته بفيروس كورونا، بعد أيام من مغادرته العاصمة صنعاء إلى إيران، حسبما نقلت وكالة أنباء فارس.

وكانت مصادر يمنية، قد كذبت في وقت سابق رواية إيران المزعومة بشأن مغادرة سفيرها في صنعاء حسن إيرلو، بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وأكدت أن رحيل إيرلو لم يكن بسبب كورونا، وإنما يكمن السر في حالة الغضب التي انتابت الانقلابيين تجاه إيرلو، الذي تولى قيادة معارك مليشيات الحوثي، حيث تكبدت صفوف الحوثيين خسائر فادحة على جبهات القتال في مأرب، مما عجل بقرار طهران برحيله فورًا.

في حين ذكرت مصادر أخرى، أن “إيرلو” قد تعرض لإصابة خطيرة جراء ضربة جوية نفذتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

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