عمرها 900 عام.. ماذا تعرف عن شجرة “العكاريت”؟

تواصل – وكالات:

تشتهر ولاية تطاوين التونسية، بوجود أقدم شجرة زيتون والتي تسمى بزيتونة “العكاريت”، وتعد الأكبر عمرًا في بلد معروفة بغاباتها المتميزة من هذه الشجرة.

وتعتبر زيتونة العكاريت أكبر شجرة زيتون في شمال أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط، حيث تزين منطقة الدويرات جنوبًا وعمرها 900 عامًا، وتمتد على مساحة 1200 متر مربع، ومحيطها يصل الى 116 مترًا، وفق “موزاييك”.

وأوضح رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين نبيل اليحياوي، أن الشجرة هي واحدة من 40 فرد من عائلة العكروت، وأن عمرها تجاوز 900 عام، ونوعيتها تنتمي إلى “الزيتون الشملالي”.

والغريب أن إنتاج هذه الشجرة العتيقة، يتراوح بين 1200 و 1500 لتر من زيت الزيتون الصافي.