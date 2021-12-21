وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

تواصل – فريق التحرير:

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

وأوضحت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول خدمات صحية.

– مساعد أول/ النزاهة وقواعد السلوك.

– مستشار قانوني رئيسي/ صندوق تمويل الأوقاف.

– مدير قانوني.

– منسق إداري.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)