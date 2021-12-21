بيان أمريكي عاجل عن صحة «بايدن»: هذا ما حدث بعدما خالط مصابًا بكورونا

تواصل – وكالات:

كشف البيت الأبيض أن نتيجة الفحوصات الطبية للرئيس الأمريكي جو بايدن جاءت سلبية، بعد مخالطته أحد الموظفين المصابين بفيروس كورونا.

وأوضح البيت الأبيض في بيان له أن “بايدن” وهو على متن الطائرة الرئاسية يوم الجمعة، خالط موظفًا لنصف ساعة، ثبتت إصابته بالفيروس أمس، مؤكدًا أن نتيجة فحص الـPCR الذي أجراه بايدن جاءت سلبية.

جاء ذلك في وقت أعلنت فيه أمريكا عن تسجيل أول حالة وفاة بمتحور فيروس كورونا “أوميكرون”، بعد أقل من شهر على اكتشاف الإصابة.

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية فإن السلالة الجديدة، أصبحت هي السائدة، حيث تجتاح الولايات المتحدة، وسط حالة من الخوف بعدما أثبتت التقارير الطبية أن 73% من حالات الإصابة الأخيرة كانت بـ”أوميكرون”.