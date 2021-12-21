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ارتفاع المنحنى الوبائي في المملكة.. 852 إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال الـ10 أيام الأخيرة

ارتفاع المنحنى الوبائي في المملكة.. 852 إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال الـ10 أيام الأخيرة
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تواصل – فريق التحرير:

شهد المنحنى الوبائي لإصابات فيروس كورونا بالمملكة في العشرة أيام الأخيرة، ارتفاعًا ملحوظًا حيث تم تسجيل 852 حالة إصابة جديدة.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، قد أكد أن المنحنى الوبائي في المملكة لإصابات فيروس كورونا يشهد ارتفاعًا ملحوظًا، خلال رصد الحالات الإيجابية للإصابة بالفيروس.

وأضاف العبد العالي أن المنحنى الوبائي، مر على مدار العام بارتفاعات ثم حدث نزول -ولله الحمد-، ثم عاد الآن وارتفع مرة أخرى، الأمر الذي يدعو للقلق.

وأشارت آخر البيانات المسجلة، إلى أن عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة تجاوز 48 مليون جرعة، واستكمل التحصين 22 مليونًا و900 ألف شخص، حيث أكدت وزارة الصحة أن هذه الأرقام مطمئنة، وأن الأمور تسير على نحو مبشر، مع ضرورة التقيد بما يحد من انتشار الوباء.

إليكم المنحنى الوبائي لإصابات كورونا في المملكة خلال الـ10 أيام الأخيرة:

السبت 11 ديسمبر: 53

الأحد 12 ديسمبر: 51

الاثنين 13 ديسمبر: 64

الثلاثاء: 65

الأربعاء: 88

الخميس: 85

الجمعة: 80

السبت: 116

الأحد: 104

الاثنين 20 ديسمبر: 146

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