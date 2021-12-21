رعب جديد.. «أوميكرون» يجتاح أمريكا

تواصل- وكالات:

حالة من الرعب تسيطر على أمريكا، بعد اجتياح المتحور الجديد “أوميكرون” للولايات المتحدة بشكل مخيف، حيث أكدت وسائل إعلام أنه أصبح السائد في الولايات المتحدة، حيث يمثل حوالي ثلاثة أرباع الإصابات الجديدة في البلاد.

وذكرت وكالة “أسوشيتيد برس” نقلا عن المراكز الفيدرالية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن “معظم الإصابات المسجلة في الآونة الأخيرة كانت بالمتحور “أوميكرون”.

وأضافت: “وفقا لأحدث البيانات، فإن 73% من حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد مصابة بـ(أوميكرون)”.

وتابعت: “مقارنة بالأسبوع الماضي، زادت نسبة الإصابة بهذا المتحور إلى ست أضعاف تقريبا”.

من جهتها، أوصت المراكز الفيدرالية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، المواطنين بعدم السفر إلى 8 دول بسبب ارتفاع الإصابات فيها وظهور المتحور “أوميكرون” هناك.