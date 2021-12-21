تنظيم الكهرباء: يحق للمستهلك تقسيط مبلغ الفاتورة في هذه الحالة

تواصل – فريق التحرير:

أكدت هيئة تنظيم المياه والكهرباء أنه يحق للعميل طلب تقسيط مبلغ الفاتورة من مقدم الخدمة الكهربائية حال تقصير مقدم الخدمة.

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “من حقك طلب تقسيط مبلغ الفاتورة بما لا يتجاوز 10 % شهريا بسبب تقصير مقدم الخدمة في إصدار الفواتير”.

وفي وقت سابق، أوضحت هيئة تنظيم المياه والكهرباء كيفية التصرف في حال عدم الرد على شكاوى الفواتير بعد 10 أيام من تقديمها، حيث طالبت الهيئة، المستخدمين الذي تقدموا بشكاوى تتعلق بالفواتير ولم يتم الرد عليها أو حلها خلال 10 أيام، بالتواصل مع الهيئة عبر موقعها الإلكتروني.

ووجهت الهيئة رسالة للمستخدمين مضمونها أنه في حال تقديم شكوى لمقدم الخدمة الكهربائية تتعلق بالفواتير، ولم تُعالج خلال 10 أيام أو لم تكن راض عن نتيجة المعالجة، تقدم بشكوى للهيئة عن طريق الموقع الإلكتروني http://wera.gov.sa.

وقالت الهيئة، عبر حسابها على تويتر: “تواصل معنا إذا تأخر مقدم الخدمة الكهربائية عن معالجة اعتراضك على الفاتورة لأكثر من 10 أيام عمل”.