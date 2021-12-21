الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تنظيم الكهرباء: يحق للمستهلك تقسيط مبلغ الفاتورة في هذه الحالة

تنظيم الكهرباء: يحق للمستهلك تقسيط مبلغ الفاتورة في هذه الحالة
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت هيئة تنظيم المياه والكهرباء أنه يحق للعميل طلب تقسيط مبلغ الفاتورة من مقدم الخدمة الكهربائية حال تقصير مقدم الخدمة.

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “من حقك طلب تقسيط مبلغ الفاتورة بما لا يتجاوز 10 % شهريا بسبب تقصير مقدم الخدمة في إصدار الفواتير”.

وفي وقت سابق، أوضحت هيئة تنظيم المياه والكهرباء كيفية التصرف في حال عدم الرد على شكاوى الفواتير بعد 10 أيام من تقديمها، حيث طالبت الهيئة، المستخدمين الذي تقدموا بشكاوى تتعلق بالفواتير ولم يتم الرد عليها أو حلها خلال 10 أيام، بالتواصل مع الهيئة عبر موقعها الإلكتروني.

ووجهت الهيئة رسالة للمستخدمين مضمونها أنه في حال تقديم شكوى لمقدم الخدمة الكهربائية تتعلق بالفواتير، ولم تُعالج خلال 10 أيام أو لم تكن راض عن نتيجة المعالجة، تقدم بشكوى للهيئة عن طريق الموقع الإلكتروني http://wera.gov.sa.

وقالت الهيئة، عبر حسابها على تويتر: “تواصل معنا إذا تأخر مقدم الخدمة الكهربائية عن معالجة اعتراضك على الفاتورة لأكثر من 10 أيام عمل”.

مواد ذات صلة

«تنظيم الكهرباء»: 5 حالات تستوجب تعويض المستهلك آليًا

«تنظيم الكهرباء»: 5 حالات تستوجب تعويض المستهلك آليًا

«تنظيم المياه الكهرباء»: استخدام المولدات الكهربائية مخالف في هذه الحالة

«تنظيم المياه الكهرباء»: استخدام المولدات الكهربائية مخالف في هذه الحالة

تنبيه مهم من «تنظيم الكهرباء» بشأن مزاولة أي من أنشطة الكهرباء دون رخصة

تنبيه مهم من «تنظيم الكهرباء» بشأن مزاولة أي من أنشطة الكهرباء دون رخصة

شكوى من انقطاع الكهرباء في حي الرياض بجدة لـ5 ساعات.. والشركة تتفاعل

شكوى من انقطاع الكهرباء في حي الرياض بجدة لـ5 ساعات.. والشركة تتفاعل

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة