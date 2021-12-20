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قسيس سويدي يعلن إسلامه وينتقل لدولة عربية.. وتحرك عاجل من الكنيسة

قسيس سويدي يعلن إسلامه وينتقل لدولة عربية.. وتحرك عاجل من الكنيسة
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تواصل- فريق التحرير

أعلن القسيس السويدي النرويجي “ليف شتني”، الذي يبلغ من العمر 75 عاما إسلامه.

وقام القسيس بتغيير اسمه بعد إسلامه إلى ” أحمد”، وهاجر  إلى المغرب.

التلفزيون السويدي أصدر قبل أيام،  فيلما وثائقيا عن حكايته وكيف تسبب شاب مغربي لاجئ في إسلامه بعد أن عاش عنده لبعض الوقت فرآه يصلي ويقرأ القرآن.

المدون البوركيني محمد الأمين سوادغو كتب على حسابه في تويتر أن الكنيسة أرسلت مندوبة إلى المغرب لتقنعه بالعودة وترك الإسلام ولكنه ثبت على دينه ولله الحمد.

وتابع قائلا :”  أخونا أحمد يعيش حالياً في مدينة تطوان المغربية.. اللهم ثبته على دينك يا رب”.

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