7 أسباب لتوقف محرك السيارة عن العمل بشكل مفاجئ

تواصل – وكالات:

مشكلة توفف محرك السيارة عن العمل بشكل مفاجئ أثناء القيادة على الطرق، من أكثر وأخطر المشاكل التي تواجه قائدي المركبات، ولكن ما هي أسباب هذه المشكلة؟

يوضح الخبراء أن هناك عددا من الأسباب قد تؤدي إلى توقف محرك السيارة عن العمل فجأة ومنها:

1– تلف أحد أجزاء دورة البنزين

تتكون دورة البنزين في السيارة من الفلتر ومضخة الوقود والبخاخات والأنابيب الموصلة للوقود، وفي حال انسداد أحد هذه الأجزاء فإن البنزين لن يصل إلى المحرك بصورة منتظمة، وهو ما قد يتسبب في إيقاف المحرك.

2– نفاذ الوقود

يعد نفاذ الوقود من أكثر العوامل التي تتسبب في إيقاف السيارة أثناء السير، حيث أنه في بعض الأحيان قد يتعطل مؤشر الوقود في لوحة السيارة دون التفات السائق لهذا العطل، ويتسبب ذلك في نفاذ الوقود بشكل مفاجئ.

3– الكويلات والبواجي

البواجي والكويلات هما الأجزاء المسؤولة عن توصيل الشحنة الكهربائية إلى المحرك كي يتم إشعال خليط الوقود والأكسجين، وفي حال تلف أحد هذه الأجزاء، فلن تتم عملية الاحتراق وتتوقف السيارة عن الحركة.

4– تلف المحول الحفاز

يعتمد نظام عادم السيارة بشكل رئيسي على المحول الحفاز، الذي يعمل على التخلص من الانبعاثات الضارة من العادم، حيث أنه يقلل من الهيدروكربونات وأكسيد النيتروجين وأول أكسيد الكربون، وعند وجود تلف أو إنسداد في المحول الحفاز فإنه يتسبب في انطفاء المحرك.

5– انسداد فلتر الهواء

يؤدي انسداد فلتر الهواء بالأتربة والاتساخات إلى صعوبة دخول كمية الأكسجين اللازمة لعملية الاحتراق في المحرك مما يسبب توقفه.

6– بطارية السيارة

فى حال وجود ضعف أو خلل ما في بطارية السيارة، فإنها تعجز عن توليد الطاقة الكافية لعمل السيارة، مما يتسبب في توقفها بشكل مفاجئ أثناء سيرها على الطريق.

7– ارتفاع حرارة المحرك

ارتفاع درجة حرارة المحرك عن الحد المسموح به قد يتسبب في توقف السيارة عن السير بشكل مُفاجيء، ويُعتبر هذا العطل واحد من أخطر الأعطال التي قد تُصيب سيارتك أثناء القيادة.