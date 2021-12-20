مقطع فيديو  يشعل السوشيال ميديا لأب يحاول إطعام طفله.. ماذا حدث

تواصل- فريق التحرير

حظي مقطع فيديو بتفاعل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر أبا يحاول إطعام طفله الصغير.

وبحسب ما تم تداوله، فإن الأب يحاول إطعام صغيره لكن الصغير تنتابه الضحكات ، ولا يستطيع الأب أن يتمالك نفسه هو الآخر.

وفي كل مرة يحاول الأب وضع إطعام الطفل يبادله صغيره نوبة من الضحك دون أن يغريه الطعام.