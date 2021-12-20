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الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة.. أمطار رعدية وضباب وانخفاض في درجة الحرارة

الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة.. أمطار رعدية وضباب وانخفاض في درجة الحرارة
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالي، أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء الشمالية من شرق ووسط المملكة.

كما توقعت الأرصاد تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، عسير والباحة كذلك لا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على جازان، عسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة ومرتفعات المدينة المنور، حائل وسواحل الخليج العربي .

أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-45 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاث أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً غربية بسرعة 15-35كم/ساعة. وجنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول تدريجياً غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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