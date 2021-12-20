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إعلام دولة الاحتلال يهاجم لاعبًا شهيرًا بالمملكة..تعرف على السبب

إعلام دولة الاحتلال يهاجم لاعبًا شهيرًا بالمملكة..تعرف على السبب
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تواصل- فريق التحرير:

شن إعلام دولة الاحتلال الإسرائيلي، هجومًا على اللاعب الشهير نواف التمياط، بعد مشاركته في المباراة الاستعراضية مع ما يُطلق عليهم إعلاميًا “أساطير العرب” و “أساطير العالم” في دولة قطر.

وجاء هجوم إعلام الاحتلال على اللاعب،على إثر ما ذكروا أنه قام بطمس علم دولتهم من على القميص الذي كان يرتديه أثناء مشاركته في المباراة، كون علم دولة الاحتلال الإسرائيلي كان ضمن أعلام الدول الـ 211 الأعضاء في “الفيفا”.

وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إن علم دولة الاحتلال الذي كان مطبوعًا على قميص النجم السابق نواف التمياط الذي شارك في صفوف “أساطير العرب” في المباراة التي نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قبل بطولة كأس العالم بقطر، ظهر مشوها على الزي الرسمي.

وهاجمت الصحيفة اللاعب وقالت إن موقع “الفيفا” تجنب الإشارة إلى خطوة اللاعب التي استفزتهم وأهان علمهم، على حد وصفهم.

فيما دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما يشبه بمظاهرة حب وتأييد للاعب “التمياط” الخلوق في جميع الدول العربية، مشيدين بموقفه الذي يعبر عن عدم الاعتراف بدولة الاحتلال.

وخلال المباراة التي أقيمت على ملعب الثمامة، ارتدى الفريقان قمصاناً باللونين الأبيض والأزرق مطبوعاً عليها أعلام جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” ومن بينها دولة الاحتلال.

وضمّ فريق العرب كلا من علي الحبسي، عماد الحوسني، فهد الكبيسي، سامي الجابر، نواف التمياط، وائل جمعة، حسين خرجة، مهدي فيكيا، يونس محمود، فراس الخطيب، الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني (رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم)، والإعلامي محمد سعدون الكواري.

وأما منتخب لاعبي العالم، فضمّ خوان أنخيل، كافو، تيم كاهيل، مارسيل ديساييه، يوري دجوركاييف، لويس هيرنانديز، كريستيانكاريمبو، خافيير ماسكيرانو، لوثار ماتيوس، نونو جوميش، أندريا بيرلو، يايا توريه، السويسري جياني إنفانتينو (رئيس الاتحاد الدولي لكرةالقدم فيفا)، أمادو سامورا، باسكال زوبيربوهلير.

https://twitter.com/ScreenMix/status/1472615847432798212?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1472620920493780995%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Farabic%2Ftrending-59733015

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