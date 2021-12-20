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واشنطن: إيران تدعم جماعات مسلحة تهدد حلفاءنا والأمن الإقليمي والدولي

واشنطن: إيران تدعم جماعات مسلحة تهدد حلفاءنا والأمن الإقليمي والدولي
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، في تصريح له مساء أمس الإثنين، إن إيران تدعم مليشيات مسلحة تهدد قواتنا والأمن الإقليمي والدولي وحلفاءنا.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده تبحث مع حلفائها عن بدائل حال فشل الدبلوماسية تجاه ملف إيران النووي.

وأضاف أن الولايات المتحدة تواصل انتهاج الدبلوماسية في التعامل مع إيران في ما يتعلق بالعودة إلى المحادثات النووية لأنها من بين أفضل الخيارات المتاحة.

وتؤكد واشنطن، أنها تقود حراكًا دبلوماسيًا واسعًا في محاولة لإعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني بالحوار قبل اتخاذ سياسات بديلة.

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