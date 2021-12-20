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(فيديو)  مطار صنعاء.. انفجارات مدوية بمقرات الحوثي

(فيديو)  مطار صنعاء.. انفجارات مدوية بمقرات الحوثي
(فيديو)  مطار صنعاء.. انفجارات مدوية بمقرات الحوثي
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تواصل- فريق التحرير

انتشر مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي يظهر انفجارات مدوية بمطار صنعاء.

وعلق الصحفي الأحوازي محمد مجيد الأحوازي على مقطع الفيديو بالقول :”وكر الإرهاب الإيراني والحوثي ، مطار صنعاء الآن“.

وكانت قواتالتحالف قد أعلنت قبل قليل أنه تم إسقاط الحماية عن مطار صنعاء بناء على فقرة 2 من المادة 52 من البروتوكول الإضافي.

وأوضحت أن الإجراءات القانونية، تم اتخاذها بناء على الفقرة 2 من المادة 52 والقاعدتين 7و8 من القانون الدولي.

كما تم اتخذا إجراءات وتدابير لحماية المدنيين خلال الضربات ضد مواقع بمطار صنعاء.

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