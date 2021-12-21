تفاصيل جديدة صادمة في قضية تصدير أجبان من طلاء الحوائط بمصر

تواصل- فريق التحرير:

في واحدة من أغرب القضايا التي صدمت الرأي العام في مصر، وتركت علامات استفهام كثيرة حول صحة الأشخاص الذين تناولوها بالدول التي كان يُصدر لها، كشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية، تفاصيل جديدة صادمة في القضية التي عرفت بـ” إنتاج الأجبان من طلاء الجدران”.

وقالت النيابة إن اسم المنتج الصادر عن المصنع المضبوط يحمل اسم “جميد منسف بلدي”.

ونقل موقع “سكاي نيوز عربية”، عن مصدر قضائي قوله : إن العاملين الذين تم ضبطهم بالمصنع في قرية “سماليج” بمحافظة المنوفية، شمالي القاهرة، اعترفوا بأن المنتجات المغشوشة كان تباع للخارج، من خلال تهريبها عبر ليبيا إلى عدة دول عربية.

وذكر المصدر المصري، أن مصنع الأجبان المغشوشة تمكن من تحقيق مكاسب مالية قدرها 5 ملايين جنيه، في آخر صفقة له.

وأظهرت التحقيقات، أن صاحب المصنع هارب، ولم يكن من بين من اعتقلوا مؤخرا، فيما أمرت النيابة بتسريع البحث عنه وضبطه، على خلفية الضلوع في “الفضيحة الغذائية”.

ومن خلال فحص المحجوزات، تبين ضبط 40 ألفا و500 قطعة جبن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بإجمالي 14 طنا و5 أكياس من معجون الجدران، إضافة إلى 198 كيس جبن بإجمالي 10 أطنان.

وشملت المحجوزات “10 براميل من جبن دون بيانات، و10 آلاف مطبوع يستخدم في تغليف المنتج النهائي، وطنين من ملح منتهي الصلاحية، و 370 كرتونة من جبن غير صالح، فضلا عن أدوات غير نظيفة ولبن ماعز متعفن”.

وكشفت التحقيقات أنه يتم وضع الجبن في الشمس لفترة تصل لأكثر من شهرين، دون أي إجراءات للحفاظ عليه من عوامل التلوث، وبعدها، يتم تغليفه وإعداده للاستهلاك.

وحسب المصدر، فإن أكثر من 15 عاملا وعاملة جرى ضبطهم بالمصنع الموجود في قرية “سماليج” بمدينة تلا في المنوفية.