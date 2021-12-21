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وزارة الدفاع تعلن توفر وظائف شاغرة في سلاح الصيانة بالقوات البرية

وزارة الدفاع تعلن توفر وظائف شاغرة في سلاح الصيانة بالقوات البرية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الإثنين، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة في قيادة سلاح الصيانة بمعهد سلاح الصيانة بمدينة الطائف.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الوظائف متاحة برنامج تشغيل وصيانة عربات ومعدات القوات البرية للحاصلين على شهادة بكالوريوس في مجال اللغة الإنجليزية وهي على النحو التالي:

معلم لغة إنجليزية حاصل على شهادة البكالوريوس في مجال اللغة الإنجليزية تربوي ويفضل ذو خبرة واجتياز المقابلة الشخصية والاختبار.
مترجم لغة اإجليزية حاصل على بكالوريوس في اللغة الإنجليزية وخبرة في مجال (أساليب وطرق التعليم التربوي) ويفضل الحصول على دورات تدريبية في مجال تخصصه واجتياز المقابلة الشخصية و الاختبار.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف المتاحة من خلال الرابط التالي(هنـا).

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