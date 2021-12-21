تورم القدمين علامة على إصابتك بواحدة من 7 أمراض

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كشف د.صالح سالم الغامدي استشاري القلب وخبير ضغط الدم، عن أسباب تورم الرجلين، مشيرًا إلى أن هذا التورم يكون علامة على الإصابة بواحدة من عدة أمراض.

وعدّد “الغامدي” 7 أمراض تسبب تورم القدمين، وهي كالتالي :

1- قصور القلبِ أو ارتجاع الصمام ثلاثي الشرفات

2- زلال البول

3- قصور الكبد

4- بعض أدوية الضغط مثل أملوديبين

5- المسكنات كالبروفين والفولتارين

6- ضعف تصريف الأوردة للدم بسبب تلف الصمامات

7- التوقف عن عادة المشي لأن عضلات الساقين تعمل كمضخة تعيد الدم للقلب.