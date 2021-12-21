تورم القدمين علامة على إصابتك بواحدة من 7 أمراض

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كشف د.صالح سالم الغامدي استشاري القلب وخبير ضغط الدم، عن أسباب تورم الرجلين، مشيرًا إلى أن هذا التورم يكون علامة على الإصابة بواحدة من عدة أمراض.
وعدّد “الغامدي” 7 أمراض تسبب تورم القدمين، وهي كالتالي :
1- قصور القلبِ أو ارتجاع الصمام ثلاثي الشرفات
2- زلال البول
3- قصور الكبد
4- بعض أدوية الضغط مثل أملوديبين
5- المسكنات كالبروفين والفولتارين
6- ضعف تصريف الأوردة للدم بسبب تلف الصمامات
7- التوقف عن عادة المشي لأن عضلات الساقين تعمل كمضخة تعيد الدم للقلب.
من أسباب تورم الرجلين : 1.قصور#القلبِأو ارتجاع الصمام ثلاثي الشرفات 2. زلال البول 3.قصور الكبد 4.بعض أدوية#الضغطمثل املوديبين 5.المسكنات كالبروفين والفولتارين 6.ضعف تصريف الأوردة للدم بسبب تلف الصمامات 7.التوقف عن عادة المشي لأن عضلات الساقين تعمل كمضخة تعيد الدم للقلبpic.twitter.com/QzJsMi5wym
— د.صالح سالم الغامدي (@drsghamdi)December 20, 2021