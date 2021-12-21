تناول هذه الخضروات يوميًا للوقاية من مرض شديد الخطورة

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يحذر الأطباء من خطورة ارتفاع ضغط الدم، حيث إنه قد يتسبب في إصابة الأشخاص بنوبات قلبية أو سكتات دماغية خطيرة.

ويؤكد خبراء الصحة أن تغيير النظام الغذائي، وإدخال مزيد من التمارين الرياضية، في روتين الحياة اليومي يعد من أكثر الطرق فاعلية لخفض ضغط الدم، مشددين على فاعلية مجموعة معينة من الخضراوات على وجه الخصوص في علاج هذه المشكلة الصحية والتصدي لها.

وتشمل الخضراوات التي تساعد في علاج ضغط الدم، الخضراوات الورقية الخضراء الغنية بالنيترات، حيث إنها يمكن أن تقلل من قراءة ضغط الدم في أقل من 24 ساعة.

ومن أشهر هذه الخضراوات الكرنب والسبانخ والخس والسلق السويسري والملفوف الصيني والجرجير، وفقا لصحيفة «إكسبرس» البريطانية.

وتشمل هذه الأنواع من الخضروات على البوتاسيوم والذي يساعد في تقليل نسبة الصوديوم بالجسم؛ وهذا الأمر يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع.

ويؤكد خبراء الصحة، أيضا أن الخضراوات الورقية الخضراء تتميز بأنها منخفضة السعرات الحرارية ويمكن أن تسهم في الحفاظ على وزن صحي، وهو أمر ضروري لخفض ضغط الدم إلى النطاق الصحي.

وقالت دراسة حديثة نشرت في أغسطس الماضي، وشاركت فيها منظمة الصحة العالمية، إن عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 30 عاماً والذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم قد تضاعف خلال الثلاثين عاماً الماضية.

وتوضح دراسة نشرتها دورية “لانسيت”، أن نحو 1.3 مليار شخص على مستوى العالم يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وهو القاتل الصامت الذي يرجع سببه في الأغلب إلى السمنة، ويزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى.