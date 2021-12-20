الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

يكشفها شقيقه.. تفاصيل مؤلمة عن زوجة يوسف العنزي وطفلته (فيديو)

يكشفها شقيقه.. تفاصيل مؤلمة عن زوجة يوسف العنزي وطفلته (فيديو)
0

تواصل- فريق التحرير

كشف شقيق الطرف الآخر يوسف العنزي، الذي أصيب في حادث مشهور سناب شات الراحل محمد الشمري، عن تطور جديد بشأن الحالة الصحية لشقيقه وأسرته.

وأضاف شقيق يوسف العنزي، خلال حوار ببرنامج ” يا هلا”، أن زوجة شقيقه ستخضع لعملية جراحية غدًا الثلاثاء.

وأوضح أن طفلة العنزي “جنى”،  ستجرى لها عملية في الفك العلوي والرقبة، منوها أن زوجة شقيقه وطفلته جنى وضعهم مستقر الآن في المستشفى.

وتابع في حديثه عن حالة شقيقه الصحية أن يوسف حالته مستقرة الآن، ومتواجد في مستشفى الحرس الوطني بالرياض.

ونوه أنه أجريت له عدة عمليات جراحية، وسيتم استكمال الباقي خلال الأيام المقبلة.

كما أشار إلى أن إصابة شقيقه

يوسف قوية في اليد اليسرى، وستجرى لها فحوصات طبية جديدة في الغد بمشية الله.

مواد ذات صلة

مشاهد مؤثرة .. أسرة محمد الشمري تزور الطرف الآخر في المستشفى (فيديو)

مشاهد مؤثرة .. أسرة محمد الشمري تزور الطرف الآخر في المستشفى (فيديو)

ماذا قال تقرير «المرور» عن حادث تصادم محمد الشمري و يوسف العنزي؟

ماذا قال تقرير «المرور» عن حادث تصادم محمد الشمري و يوسف العنزي؟

بالصور.. نجاح عملية تركيب أول صمام أورطي من نوع نافيتور في المملكة

بالصور.. نجاح عملية تركيب أول صمام أورطي من نوع نافيتور في المملكة

تفاصيل العملية الجراحية التي خضع لها الرئيس الأمريكي.. هل أصيب بالسرطان؟

تفاصيل العملية الجراحية التي خضع لها الرئيس الأمريكي.. هل أصيب بالسرطان؟

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة