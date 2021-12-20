يكشفها شقيقه.. تفاصيل مؤلمة عن زوجة يوسف العنزي وطفلته (فيديو)

تواصل- فريق التحرير

كشف شقيق الطرف الآخر يوسف العنزي، الذي أصيب في حادث مشهور سناب شات الراحل محمد الشمري، عن تطور جديد بشأن الحالة الصحية لشقيقه وأسرته.

وأضاف شقيق يوسف العنزي، خلال حوار ببرنامج ” يا هلا”، أن زوجة شقيقه ستخضع لعملية جراحية غدًا الثلاثاء.

وأوضح أن طفلة العنزي “جنى”، ستجرى لها عملية في الفك العلوي والرقبة، منوها أن زوجة شقيقه وطفلته جنى وضعهم مستقر الآن في المستشفى.

وتابع في حديثه عن حالة شقيقه الصحية أن يوسف حالته مستقرة الآن، ومتواجد في مستشفى الحرس الوطني بالرياض.

ونوه أنه أجريت له عدة عمليات جراحية، وسيتم استكمال الباقي خلال الأيام المقبلة.

كما أشار إلى أن إصابة شقيقه

يوسف قوية في اليد اليسرى، وستجرى لها فحوصات طبية جديدة في الغد بمشية الله.