«الحوثي» يمنع دخول الطائرات الإغاثية مطار صنعاء

تواصل- فريق التحرير:

كشفت مصادر يمنية أن مليشيا الحوثي أوقفت تصاريح الطيران للطائرات الأممية والإغاثية لمطار صنعاء، مؤكدة أن الحوثيين رفضوا هبوط رحلة جوية تابعة للأمم المتحدة اليوم (الإثنين).

وحذرت المصادر – حسب عكاظ- من أن استخدام الحوثيين العسكري لمطار صنعاء أثر سلبا على رحلات الأمم المتحدة.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أكد أن مطار صنعاء أصبح قاعدة عسكرية لخبراء الحرس الثوري وحزب الله. ولفت إلى أن المليشيا تستخدم مواقع ذات حصانة قانونية لتنفيذ هجمات عابرة للحدود.

وأعلن أنه سيتخذ إجراءات قانونية لإسقاط الحصانة إذا لزم الأمر لحماية المدنيين.

وأكد استهداف مراكز ثقل لأهداف نوعية بقاعدة الديلمي مرتبطة بمطار صنعاء.

وقال: دمرنا مرافق لتجميع وتفخيخ الطائرات المسيرة بقاعدة الديلمي، كما دمرنا منصات لإطلاق صواريخ باليستية تحت الأرض مرتبطة بمطار صنعاء.

وأعلن في وقت سابق عن ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

وذكر أن الضربات جاءت استجابة فورية للتهديد وإطلاق المسيّرات من مطار صنعاء، مؤكدا أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.