بالفيديو.. أمطار رعدية غزيرة بحفر الباطن

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شهدت محافظة حفر الباطن، مساء اليوم الإثنين، حالة من التقلبات الجوية تمثلت في هطول أمطار رعدية غزيرة ونشاط للرياح السطحية.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى انعدام أو شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل, وسماء غائمة جزئياً قد تهطل منها أمطار متفرقة على أجزاء من تلك المناطق يلي ذلك انخفاض ملموس في درجات الحرارة.

كما توقعت الأرصاد، تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز – علقان).