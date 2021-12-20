عُمان تتخذ قرارا عاجلا  بشأن تلقي الجرعة الثالثة

تواصل- فريق التحرير

قررت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الإثنين، تقليل الفترة الزمنية لتلقي الجرعة التنشيطية من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر من تاريخ تلقي الجرعة الثانية، ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء.

وذكرت الوزارة عبر حسابها على تويتر، أن الدراسات أثبتت أن الجرعة الثالثة تساعد في رفع مستوى المناعة، مضيفةً أنها تساعد في التصدري للسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا.

وناشدت الوزارة، الجميع إلى المبادرة بأخذ الجرعة التنشيطية حفاظًا على سلامتهم وسلامة أسرهم.

وشددت على ضرورة التقيد التام بالإجراءات الوقائية مثل لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وتجنب الأماكن المزدحمة والحفاظ على نظافة اليدين.