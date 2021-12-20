ما هو الوقت المناسب لتجديد الهوية الوطنية؟..«الأحوال المدنية» ترد

تواصل- فريق التحرير:

يتسائل البعض عن الموعد المناسب لتجديد بطاقة الهوية الوطنية التي انتهت فترة صلاحيتها، وهو ما ردت عليه وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.

ونشرت “الأحوال المدنية”، السؤال عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، وردت موضحة أنه يجب تجديد هويتك الوطنية خلال١٨٠ يومًا قبل انتهاء صلاحيتها حتى لا تتعطل مصالحك وتفاديًاللغرامة المالية.

ومن شروط استخراج هوية وطنية، ما يلي:

1- لابد أن يتوفر للمتقدم التعريف الإلكتروني من الوالدين أو أحد الوالدين وذلك عن طريق نظام “أبشر”.

2- أن يكون عمر المتقدم ١٥ عاما وأكثر.

3- أن يكون لدي المتقدم تعريف من المدرسة أو صورة لآخر مؤهل دراسي

4- أن يكون لدى المتقدم أصل شهادة الميلاد أو صورة منها

5- على المتقدم تعئية النموذج بشكل واضح دون تلاعب