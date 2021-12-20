الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

ما هو الوقت المناسب لتجديد الهوية الوطنية؟..«الأحوال المدنية» ترد

ما هو الوقت المناسب لتجديد الهوية الوطنية؟..«الأحوال المدنية» ترد
ما هو الوقت المناسب لتجديد الهوية الوطنية؟..«الأحوال المدنية» ترد
0

تواصل- فريق التحرير:

يتسائل البعض عن الموعد المناسب لتجديد بطاقة الهوية الوطنية التي انتهت فترة صلاحيتها، وهو ما ردت عليه وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.

ونشرت “الأحوال المدنية”، السؤال عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، وردت موضحة أنه يجب تجديد هويتك الوطنية خلال١٨٠ يومًا قبل انتهاء صلاحيتها حتى لا تتعطل مصالحك وتفاديًاللغرامة المالية.

ومن شروط استخراج هوية وطنية، ما يلي:

1- لابد أن يتوفر للمتقدم التعريف الإلكتروني من الوالدين أو أحد الوالدين وذلك عن طريق نظام “أبشر”.

2- أن يكون عمر المتقدم ١٥ عاما وأكثر.

3- أن يكون لدي المتقدم تعريف من المدرسة أو صورة لآخر مؤهل دراسي

4- أن يكون لدى المتقدم أصل شهادة الميلاد أو صورة منها

5- على المتقدم تعئية النموذج بشكل واضح دون تلاعب

 

مواد ذات صلة

«الأحوال المدنية» توضح وضع المرأة المطلقة في سجل الأسرة عند تنفيذ واقعة الطلاق

«الأحوال المدنية» توضح وضع المرأة المطلقة في سجل الأسرة عند تنفيذ واقعة الطلاق

تعرف على خدمات «تعديل البيانات» في السجل المدني.. وخطوات الاستفادة منها

تعرف على خدمات «تعديل البيانات» في السجل المدني.. وخطوات الاستفادة منها

«أبشر» توضح خدمات مركز الرسائل والطلبات لـ«الأحوال المدنية».. 4 خطوات للاستفادة

«أبشر» توضح خدمات مركز الرسائل والطلبات لـ«الأحوال المدنية».. 4 خطوات للاستفادة

توضيح مهم من الأحوال المدنية بشأن تجديد بطاقة الهوية الوطنية

توضيح مهم من الأحوال المدنية بشأن تجديد بطاقة الهوية الوطنية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>