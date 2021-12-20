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رواتب تصل لــ9,000 ريال.. شركة طيران ناس  تعلن عن وظائف شاغرة

رواتب تصل لــ9,000 ريال.. شركة طيران ناس  تعلن عن وظائف شاغرة
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة طيران ناس (Flynas) عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) للعمل بمجال الضيافة الجوية، برواتب تصل إلى 9000 ريال، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط (توظيف مباشر)، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– مضيفات طيران (Flight Attendants)

المؤهلات والخبرات:

– شهادة الثانوية العامة / الدبلوم فأعلى.

– العمر بين 21 و 31 سنة.

– محصن بالكامل.

– الطلاقة في اللغة الإنجليزية (تحدث وقراءة وكتابة).

– لائقا طبيا.

– الطول 160 سم كحد أدنى ويتناسب مع الوزن.

– القدرة على السباحة 50 م بدون مساعدة.

ملخص العمل:

– طاقم الطائرة مسؤول عن سلامة وراحة الركاب خلال الرحلة ولتقديم أعلى معايير الخدمة التي تساهم في تجربة مميزة للمسافرين بشكل عام.

المهام الوظيفية:

– مسؤول عن السلامة والمعايير في جميع أنحاء مقصورة الطائرة.

– التأكد من توفر جميع منتجات البيع على متن الطائرة.طائرة.

– ضمان تحقيق وتجاوز أهداف المبيعات على متن الطائرة.

– المساهمة في تقديم أعلى معايير الخدمة للمسافرين لتكون تجربة مميزة لهم.

مواعيد المقابلات:

– أيام الثلاثاء و الأربعاء (21 & 22 ديسمبر 2021م).

– الساعة: 9:30 صباحاً.

– الموقع: جدة (Edsas compound)

– خرائط جوجل: (اضغط هنا)

التقديم:

– التقديم عن طريق الحضور للمقابلة الشخصية وفقاً للتفاصيل الموضحة أعلاه مع إحضار (السيرة الذاتية + صورة شخصية صغيرة).

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