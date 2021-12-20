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متحور أوميكرون يضرب أكبر سفينة سياحية في العالم

متحور أوميكرون يضرب أكبر سفينة سياحية في العالم
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تواصل – وكالات:

ضرب متحور أوميكرون، سفينة “سيمفونية البحار” والتي تعد أكبر السفن السياحية في العالم، وتم رصد 48 حالة على الأقل بين الركاب.

وأوضحت صحيفة “واشنطن بوست” اليوم الإثنين، نقلا عن بيان لشركة Royal Caribbean مالكة السفينة أن الحديث يدور عن حالات الإصابة بمتحور “أوميكرون” الجديد.

وأشار بيان الشركة، إلى أن 95% من الأشخاص الموجودين على متن “سيمفونية البحار” كانوا مطعمين بالكامل، موضحا أن 98% ممن تم الكشف عن إصابتهم بـ “أوميكرون” كانوا قد تلقوا اللقاح. وصرح المصابون بأنهم لم يشعروا بأي أعراض مرضية أو كانت  الأعراض طفيفة.

يذكر أن سفينة “سيمفونية البحار” تتسع لـ 6680 راكبا ولها 18 طابقا تضم 20 مطعما، وتعد من أشهر وأكبر السفن السياحية عالميًا”.

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