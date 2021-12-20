منح الضوء الأخضر للقاح مضاد لكورونا بعد موافقة الوكالة الأوروبية للأدوية

تواصل- فريق التحرير

في ظل تطورات مواجهة فيروس كوورنا المستجد، أعطت الوكالة الأوروبية للأدوية، الضوء الأخضر اليوم الإثنين، للقاح نوفافاكس المضاد للوباء.

وذكرت الوكالة الأوروبية للأدوية في بيان لها أن اللقاح يرتكز على تقنية تقليدية أكثر من تلك المستخدمة في اللقاحات المتاحة، وهو أمر قد يقلل الشكوك لدى الأشخاص غير الملقحين.

وبذلك أصبح لقاح الشركة الأمريكية الخامس الموصى به في الاتحاد الأوروبي للوقاية من كوفيد للأشخاص الذين يبلغون 18 عاما وما فوق.

وكانت شركة نوفافاكس، قد أعلنت في يونيو الماضي، أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا فعال بنسبة تزيد على 90 % بما في ذلك ضد المتحوّرات، وذلك بعد دراسة أجريت على نطاق واسع في الولايات المتحدة.

وأضافت حينها أن اللقاح أظهر حماية بنسبة 100 % ضد الأمراض المتوسطة والشديدة، و90.4 % في الإجمال.