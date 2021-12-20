نائب عام دولة عربية يأمر بالقبض على أحد الوزراء

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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وسائل إعلام ليبية، أن النائب العام  الليبي، أصدر قرارا بحبس وزير التعليم موسى المقريف، بعد استجوابه واتهامه بالإهمال والمحسوبية في أزمة تأخر طباعة الكتاب المدرسي.

ونقلت صحيفة “بوابة الوسط” الليبية، عن مصدر بمكتب النائب العام المستشار الصديق الصور، صدور قرار الحبس الاحتياطي لوزير التربية والتعليم، موسى المقريف، على ذمة التحقيق في قضية تأخر الكتاب المدرسي.

وقال المصدر إن “مكتب النائب العام أجرى تحقيقات مع مسؤولين آخرين منذ عدة أيام في قضية تأخر الكتاب المدرسي باعتبارها قضية رأي عام”.

وأوضح أن مكتب النائب العام سيصدر بيانا بتفاصيل تلك التحقيقات.

وفيما يتعلق بالتوقيف الاحتياطي للوزير، صرح المصدر بأن النيابة العامة تبين لها تسييل الحكومة مبلغ تغطية طباعة وتوريد الكتاب المدرسي، ومنحها إذن التعاقد، مع صدور التفويض من وزير التخطيط بالخصوص، ومع ذلك لم تنجز وزارة التعليم أي تعاقدات، ما أدى فعليا، لعدم توافر الكتاب المدرسي مطلقا.

وفي تصريح سابق لإذاعة مصراتة، أفاد نائب مدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية في وزارة التربية والتعليم محمود الوندي، بأنه لم يجر التعاقد على طباعة الكتب المدرسية، رغم أن الحكومة وفرت المبالغ اللازمة لذلك، وهي في حسابات وزارة التربية والتعليم منذ يونيو الماضي.

وكان وزير التربية والتعليم قد ذكر في تصريحات تلفزيونية أسباب تأخر طباعة الكتاب المدرسي، حيث أكد حينها أنها كانت بسبب تأخر الميزانيات المخصصة لوزارة التعليم، قبل أن يصدر تفويض مالي في شهر سبتمبر للطباعة.

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