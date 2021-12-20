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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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استشاري يحذر من عادات غذائية خاطئة.. تسبب السمنة وخشونة المفاصل

استشاري يحذر من عادات غذائية خاطئة.. تسبب السمنة وخشونة المفاصل
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تواصل – فريق التحرير:

حذر د.عاصم مخدوم استشاري جراحة مفصل الركبة والورك والعمليات المعقدة، من خطورة تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر.

وقال مخدوم، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إن شرب العصيرات بالسكّر، الحلويات ومنها “التمر” و”الكنافة” ، النشويات ومنها “الخبز” و”الرز” بشكل يومي وبكميات كبيرة وبدون حساب السعرات الحرارية لغذائك هو طريق سهل لزيادة الوزن والسمنة.

وأضاف د. عاصم مخدوم “للأسف السمنة تعرّضك لكثير من الأمراض لا قدر الله ومنها خشونة المفاصل”.

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