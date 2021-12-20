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أدهم نابلسي يتصدر الترند في المملكة بعد اعتزال الغناء..ماذا قال الجمهور؟

أدهم نابلسي يتصدر الترند في المملكة بعد اعتزال الغناء..ماذا قال الجمهور؟
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تواصل- فريق التحرير:

تصدر هاشتاق باسم المغني الأردني الشاب الشهير أدهم نابلسي،  الترند الأعلى تداولًا في المملكة وعدد من الدول العربية، إضافة إلى الأردن، بعد دقائق من إعلان اعتزاله الغناء “إرضاءً لله تعالى وعبادته”.

واستقبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الخبر الذي فاجأ الجميع بفرح كبير، داعين له بالهداية والثبات، فيما طالبه آخرون باستغلال موهبته بأداء أدعية دينية بصوته الجميل.

ونشر”النابلسي”، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “، قال فيه: أقول لكم خبر سعيد جدا بالنسبة إلي، كل شخص لديه أهداف يريد تحقيقيها في هذه الحياة، ولكن عندما نصل إلى الهدف ماذا سنشعر؟ الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة هو لإرضاء وعبادة رب العالمين”.

وأضاف: “ليس مشكلة أن يكون لدينا أهداف ولكن أن يكون هذا الهدف متناسقا مع هدف وجودنا في الحياة وهو عبادة رب العالمين. بالنسبة لي الحلم الذي كنت أحاول تحقيقه لا يرضي رب العالمين، الحمد لله وبفضله أتى هذا اليوم، وأنا اعتزلت الغناء وأشكركم على دعمكم… هذه ليست النهاية وأتمنى أن تشاركونني رحلتي الجديدة”.

ونرصد لكم عدد من التغريدات التي شاركت في هاشتاق #أدهم_نابلسي على موقع “تويتر”:

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