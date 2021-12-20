أدهم نابلسي يتصدر الترند في المملكة بعد اعتزال الغناء..ماذا قال الجمهور؟

تواصل- فريق التحرير:

تصدر هاشتاق باسم المغني الأردني الشاب الشهير أدهم نابلسي، الترند الأعلى تداولًا في المملكة وعدد من الدول العربية، إضافة إلى الأردن، بعد دقائق من إعلان اعتزاله الغناء “إرضاءً لله تعالى وعبادته”.

واستقبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الخبر الذي فاجأ الجميع بفرح كبير، داعين له بالهداية والثبات، فيما طالبه آخرون باستغلال موهبته بأداء أدعية دينية بصوته الجميل.

ونشر”النابلسي”، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “، قال فيه: أقول لكم خبر سعيد جدا بالنسبة إلي، كل شخص لديه أهداف يريد تحقيقيها في هذه الحياة، ولكن عندما نصل إلى الهدف ماذا سنشعر؟ الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة هو لإرضاء وعبادة رب العالمين”.

وأضاف: “ليس مشكلة أن يكون لدينا أهداف ولكن أن يكون هذا الهدف متناسقا مع هدف وجودنا في الحياة وهو عبادة رب العالمين. بالنسبة لي الحلم الذي كنت أحاول تحقيقه لا يرضي رب العالمين، الحمد لله وبفضله أتى هذا اليوم، وأنا اعتزلت الغناء وأشكركم على دعمكم… هذه ليست النهاية وأتمنى أن تشاركونني رحلتي الجديدة”.

ونرصد لكم عدد من التغريدات التي شاركت في هاشتاق #أدهم_نابلسي على موقع “تويتر”:

أدهم النابلسي اعتزل الغناء للتقرب من رب العالمين اكثر ❤️#ادهم_نابلسيpic.twitter.com/eK2OQxhHRR — Qadduora 🇦🇷 (@Qadora97Mohmmad)December 20, 2021

عندما تعلم أن باب التوبة مفتوح وان الله سبحانه وتعالى يهدي عباده للطريق الصحيح طريق الاسلام،تتوب الى الله عما اقترفته من ذنوب،اللهم اغفر لنا ذنوبنا اجمعين.اعتزال الفنان أدهم نابلسي عن الغناء#ادهم_نابلسيpic.twitter.com/p2d02BPhf0 — Ahmad Ashraf Shakarnah (@Shakarnahahmad7)December 20, 2021

أديش إنجاز وقت تكون ناجح وتترك نجاحك وشهرتك لله عز و جل أدهم النابلسي إسطورة ❤️ فقد رُوِيَ عنه – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: ((مَنْ تَرَكَ شَيْئًا للهِ عَوَّضَهُ اللهُ خَيْرًا مِنْه)).#ادهم_نابلسي — علاء🇱🇧 (@alaahobls)December 20, 2021

ادهم نابلسي اعلن الاعتزال 👏🏻

الله يثبتك ويثبتنا ♥️🥰#أدهم_نابلسيpic.twitter.com/NbucWY06Lp — البوب 🕊 🇵🇸 (@thisbaraa1)December 20, 2021

مررّه مررّه فرحتت صراحه حييل احبهه واحب صوته لكن بالنسبه لي اللي سواه مررّه حلو وكلامه وكل شي فيه يجنن ،الحب والصحه باينه ف وجهه الله يهديه ويصلح حاله ويثبته على طريق الطاعه ويهدينا اجمعين🤍#ادهم_نابلسيpic.twitter.com/ZdMXFSdpjc — Riri (@tyslrre)December 20, 2021