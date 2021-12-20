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«روعة المنظر» شاهد.. بحر الضباب بمرتفعات غرب مدينة أبها

«روعة المنظر» شاهد.. بحر الضباب بمرتفعات غرب مدينة أبها
«روعة المنظر» شاهد.. بحر الضباب بمرتفعات غرب مدينة أبها
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق أجواء رائعة الجمال فوق مرتفعات غرب مدينة أبها بمنطقة عسير.

المقطع نشره حساب فريق طقس المدينة في “تويتر”، ووثقته عدسة المصور سعيد مشهور، ووثق من خلاله بحر من الضباب وتمازج الضباب مع المرتفعات غرب مدينة أبها.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى انعدام أو شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل, وسماء غائمة جزئياً قد تهطل منها أمطار متفرقة على أجزاء من تلك المناطق يلي ذلك انخفاض ملموس في درجات الحرارة.

في حين لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز – علقان).

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