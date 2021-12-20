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مطرب شهير يفاجئ الجميع بالاعتزال ويكشف السبب «لإرضاء رب العالمين»

مطرب شهير يفاجئ الجميع بالاعتزال ويكشف السبب «لإرضاء رب العالمين»
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تواصل- فريق التحرير:

فاجأ المغني الأردني الشاب الشهير أدهم نابلسي، جميع متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بإعلان اعتزاله الغناء، كاشفًا سبب هذا القرار بأنه لإرضاء وعبادة رب العالمين.

ونشر”النابلسي”، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “، قال فيه: أقول لكم خبر سعيد جدا بالنسبة إلي، كل شخص لديه أهداف يريد تحقيقيها في هذه الحياة، ولكن عندما نصل إلى الهدف ماذا سنشعر؟ الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة هو  لإرضاء وعبادة رب العالمين”.

وأضاف: “ليس مشكلة أن يكون لدينا أهداف ولكن أن يكون هذا الهدف متناسقا مع هدف وجودنا في الحياة وهو عبادة رب العالمين. بالنسبة لي الحلم الذي كنت أحاول تحقيقه لا يرضي رب العالمين، الحمد لله وبفضله أتى هذا اليوم، وأنا اعتزلت الغناء وأشكركم على دعمكم… هذه ليست النهاية وأتمنى أن تشاركونني رحلتي الجديدة”.

وأدهم نابسلي مغني أردني، يحظى بشهرة كبيرة في الغناء بعد مشاركته في أحد برامج المسابقات الغنائية ويتابعه ملايين من الجمهور.

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التعليقات (٢٣)اضف تعليق

  1. ٢٣
    أبو علي

    خالد عبد الرحمن؟؟؟؟؟؟

  2. ٢٢
    Abo abdullah

    مشكلة الحبوش لي صدقو انهم مشهورين

  3. ٢١
    الزهراني

    ما لهم داعي والله خالد عبدالرحمن راعي مقناص معروف المفروض يتم إبلاغه عن الموقع المحذور

  4. ٢٠
    محمد آل مانع

    خالد عبدالرحمن ما غيره

  5. ١٩
    محمد آل مانع

    خالد عبدالرحمن ما غيره احد

  6. ١٨
    محمد

    هذا ابونايف …خالدعبدالرحمن لبى قلبه

  7. ١٧
    ابومروان

    تاكدوا

  8. ١٦
    سالم

    ونعم الرجل

  9. ١٥
    الذيب

    الكل يقنص ،،، وماله داعي الألفاظ غير اللائقة

  10. ١٤
    الحارثي

    ابونايف ونعم الرجل با خالد عبدالرحمن

  11. ١٣
    الحبشي خالد

    مفروض يسفرونه لمسقط راسه الصومال ولد آدم

  12. ١٢
    ملك الفن

    هذا ابو نايف الله اطول بعمررررة معروف عنه انه حق صيد وحب القناص يالبي قلبك ياملك الفن ونعم الرجل

  13. ١١
    صالح غنام

    يستاهل

  14. ١٠
    صالح غنام

    يستاهل ليه يقترب من مكان محضور

  15. ٩
    الروقي

    ونعم ابونايف وش بلاهم عليه مايستاهل والله.

  16. ٨
    أبوفارس

    أبونايف كبير وانشاء الله أموره طيبه …

  17. ٧
    غيور

    يستاهل
    أيا كان هذا المطرب او غيره
    المفروض يجند هذا المطرب ويوضع بالجبهة
    نبي نشوف قنصه

  18. ٦
    الطايل

    ابو نايف فيه مرجله والالفاظ اللي مو حلوه مانبيها

  19. ٥
    الطايل

    ونعم ابونايف واو فديته فنان ومعها مرجله

  20. ٤
    العجمي

    هذا حيات أبونايف كلها بر ومقناص وعلوم ارجال ولا عنده اخلاف الرجال في البر اللحين

  21. ٣
    خيراللهم اجعله خير قلبي رفرف زي الطير

    ونعم الرجل خالدعبدالرحمن واذا ودوه للجبهه قضى اﻻزم رجل ومن قبيله تقضي اللزوم

  22. ٢
    الادهم

    وبخصوص الي يذم الرجال و يقول يرجع لمسقط راسه
    يشوف نفسه اول و بعدين يسب في خلق الله

  23. ١
    ابو عليان

    لله المستعان