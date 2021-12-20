مطرب شهير يفاجئ الجميع بالاعتزال ويكشف السبب «لإرضاء رب العالمين»

تواصل- فريق التحرير:
فاجأ المغني الأردني الشاب الشهير أدهم نابلسي، جميع متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بإعلان اعتزاله الغناء، كاشفًا سبب هذا القرار بأنه لإرضاء وعبادة رب العالمين.
ونشر”النابلسي”، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “، قال فيه: أقول لكم خبر سعيد جدا بالنسبة إلي، كل شخص لديه أهداف يريد تحقيقيها في هذه الحياة، ولكن عندما نصل إلى الهدف ماذا سنشعر؟ الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة هو لإرضاء وعبادة رب العالمين”.
وأضاف: “ليس مشكلة أن يكون لدينا أهداف ولكن أن يكون هذا الهدف متناسقا مع هدف وجودنا في الحياة وهو عبادة رب العالمين. بالنسبة لي الحلم الذي كنت أحاول تحقيقه لا يرضي رب العالمين، الحمد لله وبفضله أتى هذا اليوم، وأنا اعتزلت الغناء وأشكركم على دعمكم… هذه ليست النهاية وأتمنى أن تشاركونني رحلتي الجديدة”.
وأدهم نابسلي مغني أردني، يحظى بشهرة كبيرة في الغناء بعد مشاركته في أحد برامج المسابقات الغنائية ويتابعه ملايين من الجمهور.
خالد عبد الرحمن؟؟؟؟؟؟
مشكلة الحبوش لي صدقو انهم مشهورين
ما لهم داعي والله خالد عبدالرحمن راعي مقناص معروف المفروض يتم إبلاغه عن الموقع المحذور
خالد عبدالرحمن ما غيره
خالد عبدالرحمن ما غيره احد
هذا ابونايف …خالدعبدالرحمن لبى قلبه
تاكدوا
ونعم الرجل
الكل يقنص ،،، وماله داعي الألفاظ غير اللائقة
ابونايف ونعم الرجل با خالد عبدالرحمن
مفروض يسفرونه لمسقط راسه الصومال ولد آدم
هذا ابو نايف الله اطول بعمررررة معروف عنه انه حق صيد وحب القناص يالبي قلبك ياملك الفن ونعم الرجل
يستاهل
يستاهل ليه يقترب من مكان محضور
ونعم ابونايف وش بلاهم عليه مايستاهل والله.
أبونايف كبير وانشاء الله أموره طيبه …
يستاهل
أيا كان هذا المطرب او غيره
المفروض يجند هذا المطرب ويوضع بالجبهة
نبي نشوف قنصه
ابو نايف فيه مرجله والالفاظ اللي مو حلوه مانبيها
ونعم ابونايف واو فديته فنان ومعها مرجله
هذا حيات أبونايف كلها بر ومقناص وعلوم ارجال ولا عنده اخلاف الرجال في البر اللحين
ونعم الرجل خالدعبدالرحمن واذا ودوه للجبهه قضى اﻻزم رجل ومن قبيله تقضي اللزوم
وبخصوص الي يذم الرجال و يقول يرجع لمسقط راسه
يشوف نفسه اول و بعدين يسب في خلق الله
لله المستعان