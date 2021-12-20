مطرب شهير يفاجئ الجميع بالاعتزال ويكشف السبب «لإرضاء رب العالمين»

تواصل- فريق التحرير:

فاجأ المغني الأردني الشاب الشهير أدهم نابلسي، جميع متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بإعلان اعتزاله الغناء، كاشفًا سبب هذا القرار بأنه لإرضاء وعبادة رب العالمين.

ونشر”النابلسي”، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “، قال فيه: أقول لكم خبر سعيد جدا بالنسبة إلي، كل شخص لديه أهداف يريد تحقيقيها في هذه الحياة، ولكن عندما نصل إلى الهدف ماذا سنشعر؟ الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة هو لإرضاء وعبادة رب العالمين”.

وأضاف: “ليس مشكلة أن يكون لدينا أهداف ولكن أن يكون هذا الهدف متناسقا مع هدف وجودنا في الحياة وهو عبادة رب العالمين. بالنسبة لي الحلم الذي كنت أحاول تحقيقه لا يرضي رب العالمين، الحمد لله وبفضله أتى هذا اليوم، وأنا اعتزلت الغناء وأشكركم على دعمكم… هذه ليست النهاية وأتمنى أن تشاركونني رحلتي الجديدة”.

وأدهم نابسلي مغني أردني، يحظى بشهرة كبيرة في الغناء بعد مشاركته في أحد برامج المسابقات الغنائية ويتابعه ملايين من الجمهور.