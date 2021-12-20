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بعد تزايد الخطر.. رسالة هامة من مستشار بالديوان الملكي

بعد تزايد الخطر.. رسالة هامة من مستشار بالديوان الملكي
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تواصل- فريق التحرير:

استعانت وزارة الصحة، بالشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، لتوجيه نصيحة هامة إلى المواطنين وجميع المقيمين في المملكة، بضرورة الحرص على العزل وكيفية التعامل مع الوباء.

ويأتي ذلك بعد تزايد الخطر مرة أخرى وارتفاع أعداد المصابين بـ”كورونا”، حيث سجلت وزارة الصحة اليوم الإثنين (146) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (2) حالات وفاة رحمهم الله، وتسجيل (99) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (540,178) حالة ولله الحمد.

ونشر الحساب الرسمي لـ”الصحة” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو الشيخ “المطلق” والذي قال فيه إن الهدي النبوي الشريف في التعامل مع الأمراض المعدية له ركائز.

وأضاف، أن الركيزة الأولى هي عزل الإنسان نفسه إن كان مصابا حتى لا تتعدى الإصابة إلى غيره، وإن كان سليما فلا تنتقل الإصابة إليه.

وأوضح “المطلق” أن النبي – صلى الله عليه وسلم- يقول ” فر من المجذوم فرارك من الأسد.. وقال للمجذوم ارجع فقد بايعناك”.

وتابع :” الإنسان حريص على سلامة نفسه وغيره لأن هذا من مقتضى إيمانه: لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.

وقال المستشار في الديوان الملكي :” نحب لأنفسنا السلامة ولغيرنا والهدي النبوي الشريف يؤكد علينا أن نعزل أنفسنا حتى لا نضر غيرنا.. العزل حماية وحصانة”.

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