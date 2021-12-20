بدءًا من يناير المقبل.. آلية الاستمطار الصناعي في المملكة  (فيديو)

تواصل- فريق التحرير

يتم العمل على إيجاد خدمات لوجستية متكاملة لتنفيذ عملية الاستمطار الصناعي في جميع مناطق المملكة.

وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد د. أيمن غلام، أن المركز يستخدم أحدث التقنيات في برنامج استمطار السحب في الرياض في منتصف يناير.

يذكر أن المملكة تستهدف من هذا البرنامج زيادة نسبة الأمطار من 5 إلى 20%، لأجل الحصول على مصادر مياه متجددة ونظيفة.

وحول عملية الاستمطار، ستقوم بطائرات خاصة بالتحليق فوق السحب، وتكون عادة هذه السحب غير ممطرة، ثم تقوم الطائرات برش مواد كيميائية غير ضارة على السحب، مما يساعد على تسريع سقوط الأمطار.